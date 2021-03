Pettunud Kläbo: Bolšunov proovis mind rajalt välja trügida! Venelase õigustus: valisin õige raja 

Värske maailmameister Emil Iversen. Foto: CHRISTOF STACHE

Pettunud Aleksandr Bolšunov. Foto: CHRISTOF STACHE

„Tundsin, et ta proovis mind rajalt välja trügida, kui tahtsin temast väljastpoolt mööduda. Niimoodi ma end tundsin. Tal oli vasakul pool piisavalt ruumi,“ andis Kläbo mõista, et ei saa Bolšunovi käitumisest aru. „Väga mõttetu, et see kõik nii lõppes.“