Karl Erik Nazarov kirjutas EMil Eesti sprindiajalukku vinge peatüki ja pani treeneri rõõmupisaraid valama 

TUBLI: Karl Erik Nazarov hõiskab pärast edukat EMi poolfinaali. Foto: Rafal Rusek via www.imago-images.de

1990. aastatel arvasid isegi paljud kergejõustikuasjatundjad, et Eestis ei tasu sprindiga tegelda, sest põhjamaalasel on keeruline sel alal tippu jõuda. 21. sajandi alguses kerkisid aga esile andekad välejalad, kes saavutasid säravaid tulemusi juunioride ja noorsooklassi tiitlivõistlustel. Nüüd on tekkinud uus tõusulaine: laupäeval murdis Karl Erik Nazarov täiskasvanute sise-EMil Torunis 60 meetri jooksus finaali.