Manchester United lõpetas City superpika võiduseeria, Liverpool teenis kodus taas kaotuse 

Täna lõppes Manchester City võiduseeria. Foto: Darren Staples/Scanpix

Hetkel on Premier League’i juhtimas City, kellel on 28 vooru järel koos 65 punkti. Unitedil on teisena 54 silma, Leicester City jääb kolmandana neist ühe punktiga maha. Chelsea on neljas (47 punkti), 46 silmaga on viies Everton, seejärel on 45 punkti kogunud West Ham United.