Risto Lillemets: esimene tiitlivõistlus ja viies koht, see on üle mõistuse hea 

Kuldmedali noppis prantslasest suursoosik Kevin Mayer maailma hooaja tippmargiga 6392 punkti. Hõbeda sai hispaanlane Jorge Urena 6158 ja pronksi poolakas Pawel Wiesiolek isikliku rekordiga 6133 punkti. Eestlast edestas ka hollandlane Rik Taam, kes püstitas oma tipptulemuse 6111 punkti.

Lillemets alustas etteastet 60 meetri jooksus ajaga 7,04. Kaugushüppes kordas ta isiklikku rekordit 7,28, kuulitõukes läks kirja 14,50 ja kõrgushüppes 2,04. Teisel päeval läbis 23aastane saarlane 60 meetri tõkkejooksu 8,09ga ja ületas teivashüppes 5,00. Enne 1000 meetri jooksu oli Art Arvisto hoolealune tõusnud neljandaks. Viimasel alal oli tema aeg 2.43,21.

„Olen väga rahul,“ rääkis Lillemets pühapäeval pärast etteastet Eesti kergejõustikuliidu kodulehe vahendusel. „Oli kuidas oli see esimene päev, tundus, nagu teeks trenni. Täna samuti ei saanud sajaprotsendiliselt end väljendada, aga siiski, esimene tiitlivõistlus ja viies koht, see on üle mõistuse hea. Pronks oli juba vahepeal käega katsutav, kui Ehammer teibas ära kukkus.“

Sitke spordimees Lillemets ütles, et teiseks päevaks harjus ta ka publiku puudumisega. „Laupäev oli suhteliselt trööstitu. Täna õppisin eile soojendusel tehtud vigadest. Tegin asja ilusti ära, midagi vajaka ei jäänud nagu avapäeval. Siis oli keha kange. Täna oli superpäev, pole millegi üle nuriseda.“

Lillemetsa treeningukaaslane, 8000 punkti kümnevõistleja Kristjan Rosenberg jälgis EMi huviga. „Risto sai tiitlivõistlusel kõrge koha, mul on tema üle väga hea meel. Temal suuri ärakukkumisi polnud, ta liikus suhteliselt sarnaselt nagu hooaja esimesel võistlusel Tallinnas,“ lausus Rosenberg Õhtulehele.

Teisel päeval tõusis Lillemets suurde mängu. „Väljakukkumisi oli ikka üsna palju. Mõtlesin, et Ristol tekkis hea medalivõimalus. Juba avapäeval katkestas tugev sakslane Kai Kazmirek. Alguses võimsalt liikunud šveitslane Simon Ehammer sai teivashüppes nulli. See ala on tal küll kehvake. Ehammer tegi tänavu kolm seitsmevõistlust ja kaks korda ei suutnud teivashüppes algkõrgust ületada,“ arutles Rosenberg.

Otsustavad sündmused toimusid teivashüppes, kus Wiesiolek alistas isikliku rekordi 5.20. „See oli teada, et Taam on väga hea jooksja,“ osutab Rosenberg 1000 meetri jooksu ajaga 2.35,35 võitnud hollandlasele. „Risto vajanuks teivashüppes tulemust 5,10. Kõrgusel 5,00 oli tal hea hüpe. Usun, et Risto oli võimeline 5,10st jagu saama.“