Suareze ja Benzema väravad tagasid Madridi derbis viigimängu 

Kohtumise avavärav sündis 15. minutil, kui Atletico poolt skooris Luis Suarez. Kuni peaaegu mängu lõpuni tundus, et punavalgetriibulised kirjutavad tabelisse kolm võidupunkti, kuid 88. minutil oli Reali poolt täpne Karim Benzema ning matš lõppes 1:1 viigiga.

Liigatabelis on Atleticol liidrina 59 punkti, Barcelona saldos on 56 punkti, Realil kolmandana 54 silma. Sealjuures on Atletico pidanud kahest suurkonkurendist ühe matši vähem.

Luis Suarez. Foto: Dppi/Oscar Barroso/Scanpix

Reali peatreener Zinedine Zidane sõnas tänase järel tiitlikonkurentsis püsimise kohta portaali goal.com vahendusel nii: „Eesmärk on loomulikult võitlust jätkata. Kõike on võimalik muuta. Teeme asju hästi ja saame muutuda veel paremaks. See ongi see, mida kavatseme teha. Olen kõikide oma mängijate üle uhke. Istume selles asjas samas paadis ja kavatseme võidelda kuni lõpuni.“

Karim Benzema rõõmustamas. Foto: SUSANA VERA/Scanpix

Atletico peatreener Diego Simeone jäi oma hoolealuste tänase esitusega rahule. „Väravad on need, mis määravad tulemuse, ja selles osas ei saa me midagi teha. Aga olen rahul sellega, kuidas tiim töötab. Nad mängisid väga hästi ja tüürisid mängu sinna suunas, kuhu tahtsime selle viia,“ rääkis Simeone väljaandele Marca.

Ta lisas, et kuigi nad on liiga liidrid, ei saa hooaja lõpp olema kerge: „Teekond hooaja lõppu saab olema kõigi jaoks väga keeruline. Tahame muutuda paremaks ja jätkata sellel rajal.“