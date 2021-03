Saksamaal mängiv Mait Patrail oma koduklubist: nii-öelda tapjainstinktist jääb puudu 

„Me polnud üldse mänguks valmis ja nagu hiljuti eelmiseski omavahelises kohtumises, karistas Göppingen meid oma kiire mänguga. Miskipärast vaevavadki keskendumisprobleemid meid just koduliigas,“ mõtiskles Patrail kaotuse järel.

„Euroliigas mängime oluliselt pingevabamalt, olles juba ammu edasipääsus kindlad. Bundesligas on iga punkt tähtis, play-offe ei toimu, aga me ei tule pingetega alati toime. Kipume üle mõtlema ja hakkame väristama ning nii-öelda tapjainstinktist jääb puudu,“ selgitas kaheksal korral Eesti parimaks käsipalluriks valitu.

„Mänguaega viimasel ajal napib, eriti rünnakufaasis. Sügisel ja just eurosarjas oli mu roll suurem. Aga noored on hästi esinenud ja minu positsioonile konkureerib kolm meest, nii et tuleb treeningutel võidelda ja koht tagasi võita,“ ei lase Patrail motivatsioonil langeda.