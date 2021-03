Kelly Sildaru: spordis, kus meeste osakaal on suurem, on naisi kerge alahinnata 

"Tahan, et paraneks üldine suhtumine. Spordialal, kus meeste osakaal on suurem, on väga kerge naisi alahinnata, kui nende tulemused pole võrdsed. Kas see tähendab automaatselt, et naised pingutavad vähem kui mehed? Ma ei usu. Ehk on see hoopis vastupidi, sest naised peavad toime tulema takistustega, mille ette seab nad loodus. Seetõttu on ala on meile psühholoogiliselt raskem ning ka [spordiala] füüsika [soosib mehi]. Lihtsalt selleks, et saada võrdselt tunnustust meestega asjades, mis on neile loomupärasemad," lausus Sildaru.