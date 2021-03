WRC JOKKER ADAMO TAGATASKUS? Plaan, kuidas päästa Hyundai rallimeeskond Toimetas Kaarel Täll , täna 09:46 Jaga: M

GALERII

Andrea Adamo (vasakul) peab välja nuputama, kuidas pöörata Korea bossid lõplikult ralliusku. Foto: Hyundai Motorsport GmbH

Hyundai rallimeeskonna tulevik on segane. Tiim on tipus, aga samas ei julge nende boss Andrea Adamo kinnitada, et tiim üldse MM-sarjas jätkaks.