JAAPANI VALITSUS: välismaa pealtvaatajaid olümpiale ei lubata 

Järgmisel nädalal toimub koosolek, kus lisaks valitsusele ja kohalikule olümpiamängude korralduskomiteele osalevad Rahvusvahelise Olümpiakomitee esindajad. Seejärel selgub, kas jaapanlaste otsus saab ka ametliku kinnituse.

Pealtvaatajate piiranguga loodetakse riigist eemale hoida erinevaid koroonaviiruse tüvesid, mis levivad erinevates maailma punktides.

Kas olümpia üldse toimub?

Jaanuaris kirjutas ajaleht The Times, et Jaapani valitsus on väidetavalt omakeskis otsustanud, et Tokyo olümpiamängud jäävad koroonaviiruse tõttu ära. Väidetavalt proovitakse endale krabada 2032. aasta suvemängude korraldusõigust. Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) lükkas jutu kategooriliselt ümber.

Tokyo mängud pidanuks toimuma 2020. aasta suvel, kuid esimest korda ajaloos lükati olümpia aasta võrra edasi. Praeguseks on selgunud, et koroonaviirus levib endiselt üle maailma ja segab terve hulga spordivõistluste toimumist. Kuigi osa alasid on vahepeal saanud sisse korraliku hoo, siis tervel hulgal spordidistsipliinidest on maailm endiselt pausil.

The Times suhtles anonüümse Jaapani koalitsiooniliikmega, kelle sõnul otsiti võimalust, et olümpia viisakalt ära jätta, sest korraldusõigust soovitakse saada ka tulevikus.