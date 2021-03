Välbele tekitab Johaugi ülekaal küsimusi: ravimeid kasutavate sportlaste nimistu peaks olema avalik 

Välbele on pinnuks silmas Norra suusatajatele väljakirjutatud ravimid. Ehkki Venemaa suusajuht ei ütle intervjuus, mida ta konkreetselt silmas peab, siis on aimata, et mõtles norralaste astmaravimeid. Kära nende ümber ei vaibu ja Välbe usub, et erand mõjutab sportlaste tulemus.

"Kõik saavad aru, et keegi teine ei suuda viimastel aastatel võita. Kui vahe teistega on kolm minutit, siis peab tunnistama, et see tekitab teatud ideid," märkis Välbe. Venelanna sõnul peaks sportlastele tehtud ravimite erandite eest vastutama Rahvusvaheline suusaliit (FIS). Välbe silmis on riikide meditsiinisüsteemid erinevad ja see on nähtav ka suusarajal.