SAUNAÕHTU: Pärnu Sadam alistas Rakvere Tarva 31 punktiga 

Tallinna Kalev/Cramo kohtus Paf Eesti-Läti korvpallilligas võõrsil Rapla Avis Utilitasega. Kodusats kaotas avaveerandi 21 : 25, kuid suutis veel jõuda 25 : 25 viigiseisuni, kuid siis läks Kalev oma teed. Eesti valitsev meister tegi Marcus Keene’i eestvedamisel natuke enam kui kolme minutiga 14 : 2 vahespurdi, poolajapausiks oli nende edu juba 53 : 38.

Kalev/Cramo on Eesti-Läti liiga Eesti tabelipoolel 14 võidu ja kahe kaotusega esimene, 22st matšist tosin võitu kogunud Rapla on kolmas. Nende vahele mahub Pärnu Sadam, kes kohtus täna Paf korvpalli meistriliiga arvestuses Rakvere Tarvaga.

Kohtumises 27st kaugviskest vaid neli tabanud Tarvast vedasid jänkid Devin Lee Harris ja Riley Callahan Hayes, kelle arvele jäi vastavalt 14 ja 13 punkti. Pärnu poolelt said käe valgeks kõik 12 väljakule pääsenud mängumeest, kellest edukaim oli soomlasest mängujuht Edon Maxhuni 18 punktiga. Eesti praegune koondislane Robert Valge toetas teda 16 ja endine koondislane Kristjan Kangur 10 sangaga.

Meistriliiga arvestuses on nüüd nii Kalev/Cramol kui Pärnul 19 võitu, kuid esimene on pidanud 21 ja teine 27 kohtumist. Rakvere on 24st matšist võitnud 11, millega hoitakse neljandat kohta.