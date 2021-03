ŠOKK! Porto kukutas Torino Juventuse konkurentsist 

Nende väravatega purustas ta mitmed rekordid. Pikalt Norra koondises ja Inglismaa kõrgliigas pallinud Alf-Inge Haalandi 20aastane poeg Erling Braut on nüüd noorim mängija, kes on skoorinud Meistrite liigas kuues järjestikuses mängus. Tema arvel on nüüd 20 väravat, mille skoorimiseks kulus tal vaid 14 matši, mis on niisamuti rekord. Dortmundi hoog on vägev mujalgi, sest meeskond on löönud kolli 34 järjestikuses kohtumises – suur roll on selles loomulikult Haalandil, kes on tänavu Bundesligas löönud 19 ja Meistrite liigas 10 kolli.