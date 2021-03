SAAGA JÄTKUB: Norra suusaliit kaebas Kläbo diskvalifitseerimise edasi 

Meeste 50 km ühisstardiga klassikatehnikasõit lõppes tõelise draamaga, kui esikohal sõitnud Bolšunov ja temast mööduda püüdnud Kläbo ei mahtunud kõrvuti finišisirgele ära. Norralane väitis hiljem, et venelane proovis teda rajalt välja puksida, Bolšunov leidis, et valis õige raja, sest see võimaldas kõige kiiremini finišisse purjetada.