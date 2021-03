FIA boss on kindel: autoralli MM-sari toimub tänavu täies mahus 

Mullu jäeti autoralli MM-sari pausile märtsikuu keskel pärast Mehhiko rallit ning Ott Tänak ja tema konkurendid said võidusõitmisega jätkata alles septembrikuus, kui peeti Rally Estonia. Tänavu on ära sõidetud kaks rallit ja kalendris ootab ees veel 10 etappi. Kuigi koroonaviiruse teine laine on maailma taas pea peale pööranud, usub Matton, et autoralli MM-sari suudetakse siiski planeeritud mahus ellu viia.