TÕELISELT MUST ÕHTU | Viimastel sekunditel kaotuse teeninud Eesti koondislase meeskond varastati rahast lagedaks 

See polnud mõruda maiguga õhtul aga ainuke pettumus, sest selgus, et mängu ajal on Sassari riietusruumi sisse murtud. Itaalia klubi mängumees Miro Bilan tõi intsidendi avalikuks oma sotsiaalmeedia kontol.

Ta pahandas edasi nii: „Lisaks on väga „naljakas“ see, et kõik siin riigis on suletud ja kuhugi minna ei saa ning kokku oli siia võimlasse lubatud umbes 60 inimest, aga ikka juhtub selline s**t. „Meeldivat“ õhtut kõigile!“