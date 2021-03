KUUMAD PILDID | Venemaa strippar-iluuisutajast avaldati meesteajakirjas meelad fotod 

24aastane venelanna rääkis juba mullu, et võib kunagi meestele mõeldud Maximi-taolises ajakirjas üles astuda ja oma kehavõlusid demonstreerida. „Ma jälgin Instagramis Maximi ajakirja ning see, mida seal näen, on tõeliselt ilus. Nad näitavad ilusaid naisi päris kehadega. Kõige tähtsam on see, et need pildid oleks ilusad, mitte vulgaarsed - näiteks kaunis pesus,“ selgitas Tuktamõševa eelmise aasta kevadel.