Hyundai pealiku filosoofiline selgitus Monte Carlo ja Arktika ralli erinevatele esitustele: vahest tuleb olla tiiger 

Ta lisas selgituseks, et tiimipealikuna on tema roll pärast Monte Carlo sugust rallit esitada endale õigeid küsimusi. „Mis on läinud valesti ja mida saab teha paremini. Enne Soome tulekut nägin oma inimestelt – sõitjatelt ja teistelt tiimiga seotud inimestelt – teistsugust lähenemist. See oli minu jaoks tähtis. Sa võid võita või mitte, aga just õige lähenemine annab sulle võitjamentaliteedi. Ja usun, et seekord me mitte ainult ei jõudnud finišisse esimesena, vaid me võitsime. Nägin, kuidas tiim tõesti võitles. See on kõige tähtsam asi, mida sellelt rallilt koju kaasa võtta, sest võite võib ette tulla, aga vaimne lähenemine ja otsusekindlus on palju olulisemad,“ selgitas Adamo.