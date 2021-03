KOROONA JÄTKAB SAMA HOOGA: koduses jalgpallikalendris toimus taas mitu muudatust 

Samuti muutus eelseisva nädalavahetuse kõrgliiga mängude kalender: kavas on neli kohtumist ja seejuures vahetati omavahel ära 2. ja 3. vooru mängud. Laupäeval kohtuvad koduses meistriliigas Levadia - Pärnu Vaprus ning Kuressaare - Tulevik, pühapäeval on vastamisi Paide Linnameeskond - Narva Trans ning Tartu Tammeka - Flora.

Tipneri karikavõistlustel on sel nädalal jäänud pidada kaks mängu: täna, 10. märtsil kell 17 kohtuvad Narva Trans ja Tallinna Kalev ning kell 20 Levadia ja Maardu.

Täna teatavaks tehtud muudatused pole sugugi esimesed vangerdused, mis kõrgliigas on tulnud koroonaviiruse tõttu teha. Esmalt oleks pidanud hooaeg algama nädalavahetusel ehk 5. märtsil, kuid planeeritud Tammeka-Transi matš tuli edasi lükata Narva tiimist avastatud mitme positiivse proovi tõttu. Pühapäevane Levadia-Kuressaare kohtumine lükkus samuti edasi, sest Saaremaa meeskonna mängijad andsid samuti positiivsed proovid. Ära jäi ka Viljandi-Kalju avavooru mäng, sest juba varasemalt oli teada, et koroona on maha murdnud mulgimaa mehed. Kuna reedel pidasid superkarikafinaali Paide ja Flora, lükati edasi ka nende avavooru kohtumised vastavalt Tallinna Legioni ja Pärnu Vapruse vastu.