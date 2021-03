WRC Ebaõnnestumiste jada selja taha jätnud Soome ralliäss pakatab enesekindlusest Toimetas Kaarel Täll , täna 17:00 Jaga: M

Esapekka Lappi (keskel) tähistab 2017. aastal koduse Soome ralli triumfi. Foto: Reuters/Scanpix

Esapekka Lappi on kõva rallitalent. Selles ei kahtle eriti keegi. Kuid kuidagi jõudis jaanuaris 30. sünnipäeva pidanud soomlane seisu, et tänavu polegi tema istumise all WRC autot. Samm tagasi tõi aga tagasi sära põhjamaa mehe silmades.