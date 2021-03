Kläbo õnnitles Bolšunovi ja loobus edasisest võitlusest: nüüd otsustatakse suusavõistluste tulemusi kontoris – see on vale 

„Pean ausalt tunnistama, et mul on käsil keerulised päevad – emotsionaalsed Ameerika mäed,“ kirjeldas Kläbo kolmapäeval sotsiaalmeedias oma tundeid. „Jah, olen olnud sügaval põhjas – ja seal on olnud pime. See võttis kõvasti energiat ja ma ei taha enam oma aega ja vaeva kulutada. Juhtum muutus suuremaks, kui oli võistlus ise.“