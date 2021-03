KÕVA SÕNA! Rahvusvaheline alaliit valis eestlase maailma poksitreenerite pealikuks 

Endise Soome ja Eesti poksikoondise peatreeneri valisid hääletusel komitee juhiks AIBA tähtsamad ninad ehk 25-liikmeline direktorite nõukogu. Seejärel teatas mullu detsembris AIBA uueks presidendiks saanud venelane Umar Kremljov Kadele, et selline valik on langetatud ja andku eestlane teada, kas ta on nõus ametipostile asuma.