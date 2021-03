Endine Eesti tippjalgpallur: treener võttis minult süütuse, kui olin 14 

Jalgpalluri vutikarjäär jätkus Euroopa suurklubis, kus talle anti oma auto ja korter. Naine nentis, et USA tuttavad ütlevad, et see tundus liiga imelik.

"See oli kaugel jalgpallist ja hoopis action-filmis elamine. Väga must maailm, seal oli raske üldse jalgpalli mängida. Seal olid kõik mittelegaalsed asjad, millest mõelda võib. Seda korraldasid inimesed, kes olid klubi juures, aga mitte tiim ise. Ma põgenesin sealt klubist hetkel, kui teised magasid. Muul moel ma poleks täna elus, et seda lugu rääkida."

Mia Belle Trisna ütles, et soovib tõsta ühiskonna teadlikkust: "Väga paljud naised pole elus, et oma lugu rääkida. Tähtis on ühiskonnas seda teadlikkust tõsta. Meie lähedastega võib juhtuda igasuguseid asju, me peame olema tähelepanelikumad."

Naise sõnul sai ta ühel hetkel aru, tema missioon on oma loo rääkimine ja selle läbi teiste aitamine. Oma lugu on Mia Belle rääkinud raamatus "She Did It And So Can You: 17 Inspirational Women Share Their Stories & Steps Of How They Achieved Rapid Success".