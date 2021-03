Neuville'i kaardilugeja keeleprobleemist: selle olukorra lahendamiseks pole imerohtu 

"Kaks rallit ja kaks poodiumikohta, pole sugugi paha," rääkis Wydaeghe naerdes Belgia väljaandele Speed Magazine. Neuville ja Wydaeghe hoiavad MM-sarjas teist kohta, liider Kalle Rovanperä on kogunud neist 4 puntki rohkem.

Wydaeghe on pärit Belgia flaamikeelsest piirkonnast, kuid autos loeb ta märkmeid prantsuse keeles. Kuid Wydaeghel on aktsent, millest Neuville hooti aru ei saa ja nii võtab kaardilugeja prantsuse keele lisatunde.

"Autos mängib olulist rolli suhtlus. Kui see ei toimi, pole olukord hea. Olen oma prantsuse keelt parandanud, kuid see võtab aega. Selle olukorra jaoks pole imerohtu," tõdes 28aastane Wydaeghe. "Meil ​​on Horvaatias toimuva MM-ralli eel palju teha. Osaleme ühel võistlusel Itaalias. Ja võib-olla kolin Belgias Valloonia piirkonda või Prantsusmaale, millega saaksin parandada oma keeleoskust."

Wydaeghe loodab, et saab koostöö Neuville'iga jätkub ka järgmistel hooaegadel. "Hindan toetust, mida olen saanud. Terve Belgia on meie selja taga, see pole halb märk," lausus ta.