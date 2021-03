Baltlaste vägev õhtu: leedukas Valanciunas ja lätlane Porzingis särasid võidumängudes võimsate kaksikduublitega  

22aastane Doncic viskas 22 punkti, noppis 12 lauda ja andis 12 tulemuslikku söötu. Tegu on noormehe karjääri 33. kolmikduubliga, millega ta jagab koos Bob Cousyga kõigi aegade edetabelis 11. kohta. Doncici saavutuse teeb eriliseks see, et ta on NBAs mänginud vaid 166 kohtumist.