Tartu ja Pärnu kolmas poolfinaalmäng lükkub mängijate haigestumise tõttu edasi  

Haigestunud on mõlemad Pärnu meeskonna sidemängijad. Et välistada koroonaviirust, tehakse mõlemale ka koroonatestid. Ühe mängija testitulemus on juba käes ja see oli negatiivne, teine pääseb testimisele täna, teatas Eesti võrkpalliliit.

4.03 kell 20.00 Tartu Bigbank vs Pärnu VK 3:0 (25:21, 25:20, 25:21)

8.03 kell 19.00 Pärnu VK vs Tartu Bigbank 1:3 (16:25, 21:25, 26:24, 16:25)

13.03 kell 13.00 Tartu Bigbank vs Pärnu VK

14.03 (vajadusel) kell 13.00 Pärnu VK vs Tartu Bigbank

16.03 (vajadusel) kell 19.00 Tartu Bigbank vs Pärnu VK