Venemaa meedia: Bolšunov ei soovinud Kläbo võidu vastu protestida 

"Bolšunov ütles kohe pärast võistlust, et võit kuulugu talle või Kläbole, kuid mitte mingil juhul Iversenile," ütles Venemaa suusakoondise treener Jegor Sorin portaalile sport.ru. Sportlane isegi ei soovinud, et suusaliit Kläbo vastu protesti sisse paneks.

"Ta ei öelnud, et minge ja pange protest sisse, et Kläbo maha võetaks. Ta ütles: mis sellest kasu oleks ja mis vahet sellel on kui me protestime? Mind ei tõsteta kõrgemale kui teisele kohale, kuid kulda ei anna mulle keegi," meenutas Sorin pettunud Bolšunovi lauseid.