Esapekka Lappi: kui Hyundai loobub WRC-sarjast, siis kaob mu viimane õlekõrs 

Esapekka Lappi jäi pärast eelmist hooaega WRC-töökohast ilma. Soomlasele küll pakuti võimalust jätkata M-Spordi ridades, kuid selleks pidanuks ta sõitmise eest maksma, milleks tal polnud tahet ega võimalusi.

Soomlane sõnul vajab tehasetiimi naasmiseks lisaks headele tulemustele ka õnne. "Esiteks on vaja, et Hyundai ei lahkuks. Mulle ei jää ühtegi õlekõrt, kui Hyundai ei jätka," tõdes Lappi portaalile rallit.fi. "Muidugi pean näitama taset, aga peab olema ka õnne, et kuskil koht avaneks. Šansid on väikesed, kuid siiski olemas."

WRC-sarjas osaleb tänavu kolm meeskonda, kuid Hyundai pole veel ametlikult teatanud, kas nad jätkavad ka järgmisel aastal. Uuel hooaja lükatakse praegused masinad garaaži tolmu koguma ja rajal hakkavad kuuma andma Rally1 klassi hübriidautod. Hyundai meeskonna boss Andrea Adamo on siiski optimistlik, et nad saavad jätkata.

Lappi eeliseks on seegi, et pea kõigi ralliässade lepingud kehtivad selle aasta lõpuni ja nii võib talle koht avaneda. Soomlane möönis, et pole küll läbirääkimisi kellegagi alustanud, kuid hankis endale Toyota pealiku Jari-Matti Latvala numbri.

"Oleme Jari-Matiga juttu ajanud, kuid mitte konkreetselt sellel teemal. Praegu on veel vara järgmisest hooajast rääkida," lausus Lappi, kes eelmisel aastal sõitis M-Spordi ridades. Suurbrittania tiim on rõhutanud, et tänavustel testidel ja uue hooaja etappidel soovitakse Rally1 anda kogenud juhtide hoolde. Kas see võiks olla Lappi võimalus?

"Nad pole mulle veel helistanud. Ma ei tea, kas number on kadunud või milles on asi, "muigas soomlane. "Andke Richile (M-Spordi meeskonnajuht Millener) minu kontaktid, kui ta need on ära kaotanud."