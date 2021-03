KURB: Miller-Uibo suur unistus on purunemas  

Rio de Janeiro olümpiamängudel 400 meetris kulla võitnud Miller-Uibo ütles väljaandele The Times, et suure tõenäosusega tuleb ta starti vaid ühel alal. "Sama palju, kui soovisin esimest tiitlit 200 meetris, tahtsin ka vana tiitlit kaitsta. Meestel on võimalus olemas, sest nende alad ei kattu. Kui naistele oleks samad tingimused, oleks kõik hästi. See oli kõik, mida palusime," rääkis ta.