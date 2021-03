Jalgpalliliit algatas uurimise. Peasekretär: noore inimese usalduse kuritarvitamine või tema ärakasutamine ei ole vastuvõetav 

„Olin just jalgpallis tõusmas, tahtsin olla järgmine Marta (läbi aegade üks parimaid naisjalgpallureid - toim). Ta hakkas mind trenni ja koju sõidutama, ütles, et viib mind igale poole. Ühel õhtul viis ta mind hoopis metsa äärde ja parkis auto ära. Ta ütles, et kui tahan saada Martaks, siis ta võib seda teha ja tal on see võimekus, aga pidin lubama, et teen kõik, mis ta ütleb. Olin väike ja mõtlesin, et saan superstaariks ja muidugi teen. Tol samal õhtul hakkas ta mind puudutama ja võttis minult süütuse. See jätkus nii aastaid," rääkis naine, kelle sõnul polnud tegu tema isikliku treeneriga, vaid juhendas teist gruppi.