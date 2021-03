Jalgpall Spordipsühholoog alaealise jalgpalluri ja oluliselt vanema treeneri seksuaalsuhte juhtumi kohta: sellele ahvatlemine toimub pikka aega Kadi Parts , täna 19:40 Jaga: M

Pilt on illustreeriv. Foto: Anke Fleig / SVEN SIMON/Vida Press

Eile õhtul Kanal 2 eetris olnud „Õhtu“ saade šokeeris Eesti (spordi)avalikkust, kui Mia Belle Trisna nime kandev endine naisjalgpallur rääkis enda seksuaalsest väärkohtlemisest. Üles kerkisid mitmed küsimused: kes on kõnealune Eestis tegutsev treener? Kuidas sai juhtuda nii, et aastakümneid vanem treener astus seksuaalsuhtesse 14aastase neiuga? Kas tegemist on Eesti spordis laialdasema probleemiga? Kuidas selliseid olukordi ennetada?