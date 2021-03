Endine jalgpalliäss kurdab koduõppe pärssivat mõju intiimelule 

Wayne, kes tunnistas mõne aasta eest tõsieluseriaalis "I'm Celebrity", et nad möllavad lauljast abikaasa Frankiega linade vahel ainsatki ööd vahele jätmata, pidi nüüd möönma, et neil on tulnud oma intiimelus teatud korrektiive teha.

Bridge'ide kodus on toimetamas kolm last, 5aastane Carter, 7aastane Parker ja 14aastane Jaydon Wayne'i eelmisest suhtest ning nõnda on vanematel keeruline teineteise jaoks aega leida.

"Kui aus olla, siis selle lockdown'i ja pidevalt kodus viibivate laste pärast käib mu meeleolu alla ja üles," kirjeldas 40aastane endine vutimees igapäevaelu.

"Laste voodisse saamine on raskem kui varem ja see omakorda tähendab seda, et seksist on saanud päevane asi. Kuid selle koduõppe pärast on see ikkagi päris keeruline... On olnud juhuseid, kus nad on meile peaaegu peale sattunud!"