Venemaa pakkus Armeenia vutimehele positiivse üllatuse: kui siia tulin, arvasin, et iga teine inimene on alkohoolik 

"Olin õnnega koos, et sain mängida Venemaa paradiidis, see tähendab Sotšis. Tegelikult on Sotši paradiis kogu maailma mõttes. Ma ostsin peaaegu kohe sinna ka korteri. See on loomulik, et teie president armastab Sotšit külastada. Minu jaoks on see Venemaa parim koht," kõneles Karapetjan hiljuti Venemaa meedias avaldatud intervjuus.

"Ma kohtusin Venemaal paljude inimestega ja mul on väga hea meel, et sain teie riigi ja rahvaga lähemalt tutvuda. Saksamaal ja Belgias (kus Karapetjan on samuti mänginud – toim) ei suhtuda Venemasse kuigi hästi. Ja kui aus olla, siis siia tulles mõtlesin ka ma ise, et iga teine inimene on siin alkohoolik ja kõikjal valitseb korratus ja laga, kuid see ei ole absoluutselt nii.

Mõnes punktis on Venemaa paremgi kui Euroopa. Näiteks on venelasi märksa lihtsam tundma õppida kui eurooplasi, sest seal on suhtlus rohkem formaalne, kuid venelased on hoopis siiramad. Suhtlen jätkuvalt mitmete endiste meeskonnakaaslastega."