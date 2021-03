WRC Hyundai pealik viskas Soome rallilegendi plaani üle nalja: kas ta jõi liiga palju? Toimetas Mihkel Talivee , täna 16:53 Jaga: M

Andrea Adamo (üleval) ja Andreas Mikkelsen. Foto: Red Bull Content Pool / Jaanus Ree

Veebruaris 70. sünnipäeva tähistanud legendaarsel Soome rallipiloodil Markku Alenil on suur unistus. Nimet tahab ta kihutada tänapäevase WRC masinaga. Ta lootis, et ehk annab talle selle võimaluse Hyundai rallitiimi pealik Andrea Adamo, kes ta on hea tuttav. Itaallasel oli seda esialgu aga raske tõsiselt võtta.