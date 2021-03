Keel: kui õhtul on seis sama, siis anname loobumisvõidu 

“Seis on väga hapu. Suhtlesin mõlemaga telefoni teel umbes pool tundi tagasi. Ootan mõlema mehe imelist tervenemist. Viimase kontrollkõne teen neile pärast õhtust trenni. Kui ka siis on seis sama, tuleb homme anda tartlastele loobumisvõit," lausus Pärnu peatreener Avo Keel intervjuus Võrkpall24 -le.

4.03 kell 20.00 Tartu Bigbank vs Pärnu VK 3:0 (25:21, 25:20, 25:21)

8.03 kell 19.00 Pärnu VK vs Tartu Bigbank 1:3 (16:25, 21:25, 26:24, 16:25)

13.03 kell 13.00 Tartu Bigbank vs Pärnu VK

14.03 (vajadusel) kell 13.00 Pärnu VK vs Tartu Bigbank

16.03 (vajadusel) kell 19.00 Tartu Bigbank vs Pärnu VK