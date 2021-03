Pärnu andiski loobumisvõidu, esimene finalist on Tartu Bigbank 

Tartu Bigbank (valges). Foto: Maria Kilk

Eesti võrkpalli meistrivõistluste esimene finalist on Tartu Bigbank, sest Pärnu Võrkpalliklubi andis reede õhtul teada, et loobub mõlema sidemängija ehk Martti Keele ja Richard Voogeli haigestumise tõttu seeria kolmandast mängust. See tähendab, et Tartu võidab poolfinaali mängudega 3:0, kirjutab Võrkpall24