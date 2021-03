Nõmme Kalju kinnitas seksuaalset suhet treeneri ja Trisna vahel: see kestis seitse aastat. Oleme šokeeritud 

Avaldame Nõmme Kalju tegevjuhi Ehte Eametsa kommentaari täismahus:



"Ühe neiu süüdistused meie kauaaegse ja hinnatud treeneri aadressil on

vaieldamatult suur üllatus. Kui see uudis temani jõudis, tuli ta kohe

meiega sellest rääkima. Ta oli nii šokis ja üllatunud, et ta ei leidnud

isegi sõnu. Oleme vestelnud treeneriga, kes on meile

kinnitanud, et tal oli tõepoolest lähedane suhe Õhtu saates esinenud

neiuga, kes soovis toona FC Flora naiskonna jalgpallurina temalt

eratreeninguid ja sealt see suhe algaski. Nad olid suhtes seitse aastat

ja suhe põhines vastastikusel mõistmisel ja kokkuleppel ning kestis veel

aastaid ka pärast seda, kui neiu oli saanud täisealiseks. Seega oleme

pehmelt öeldes šokeeritud tema kolmteist aastat hiljem esitatud

kahtlustustest.



Saime teada treeneri heast läbisaamisest, võib öelda suhtest, kahtlused

tõstatanud naisterahvaga, aga seda perioodist, kui ta oli täisealine.

Samas ei ole meil seni olnud mingit alust ja ka õigust olnud sekkuda

ühegi treeneri eraellu. Treenerina on ta oma tööd teinud hästi ja selles

osas klubil pretensioone ei ole.



Pean vajalikuks rõhutada, et alustasime klubi juhtkonnaga kohe pärast

saadet vestluseid meie kasvandike, treenerite ja abipersonali ning

seotud lapsevanematega, kes on meile väitnud, et neil ei ole etteheiteid

ühegi treeneri käitumise suhtes nii jalgpallimurul kui väljaspool seda.



Kinnitan, et oleme igakülgselt valmis toetama jalgpalliliidus algatatud

menetlust tõe tuvastamiseks võimalikult kiiresti, et taastada töörahu

Eesti jalgpallis. Oleme siiralt üllatunud, et neiu otsustas pöörduda

ajakirjanduse, mitte meie, jalgpalliliidu või õiguskaitseorganite poole.



Kuni asjaolude selgumiseni oleme peatanud treeneriga töölepingu."