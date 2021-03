Jalgpall Jalgpalliliit algatas distsiplinaarasja Getulio Aurelio Fredo ja Nõmme Kalju suhtes Ohtuleht.ee , täna 23:36 Jaga: M

Getulio Aurelio Fredo. Foto: Tiina Kõrtsini

Eesti Jalgpalli Liit algatas reedel, 12. märtsil distsiplinaarasja Getulio Aurelio Fredo ja Nõmme Kalju FC suhtes. Menetlus algatati distsiplinaaruurimise käigus kogutud materjalide alusel.“Uurimise käigus kogunes informatsioon, mis kinnitab ajakirjanduses ilmunud materjalide põhjal tekkinud kahtlusi. On tähtis, et ohvrid julgevad endast teada anda ja kõnealuses olukorras on selliseid inimesi rohkem kui üks,” ütles Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.Kõik, kellel on antud teema või analoogsete olukordade kohta informatsiooni, on oodatud jagama seda EJL-iga e-posti aadressil fp@jalgpall.ee.