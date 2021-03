Nõmme Kalju president: lastega lähedaste suhete loomine õrnas eas ei ole mingil moel ja kujul aktsepteeritav 

"Viimased kaks päeva on olnud Nõmme Kalju klubi pere jaoks väga rasked," alustas Tehva. "Meie ühe hinnatuima ja kauaaegseima treeneri vastu on esitatud avalikkuses kahtlustused, mis on tekitanud korraga nii nõutust, kurbust, pahameelt kui küsimusi.

Nõmme Kalju mõistab üheselt hukka igasuguse laste väärkohtlemise. Me kutsume kõiki üles märkama ja märku andma, et meie lastel oleks turvaline keskkond treenimiseks, arenemiseks ja kasvamiseks. Ainult üheskoos pingutades, üksteist toetades ja usaldades saame me luua parima keskkonna klubi, treenerite, abipersonali, laste ja lastevanemate jaoks. See usaldus ei sünni iseenesest või tagantjärele tarkusest. Me peame kõik selle nimel pingutama kogu aeg. Piir lubatu ja keelatu vahel ei tohi jääda kellegi jaoks häguseks.