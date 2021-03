VIDEO | Eesti suusakoondislane MMi telekommentaatoritest: see oli päris halb! 

"See oli uskumatu!" sõnas Himma. "Noh, ütleme... Päris halb! Aga pole hullu, vähemalt oli naljakas naerda nende üle vahepeal."

Ta tõi näiteks kaks klippi. Esimeses sattus rootslane Oskar Svensson klassikasprindi finaalis ühe tõusu peal vabatehnikasuuskadega raskustesse ja kommentaatorid ei jõudnud ära imestada, kuidas rootslane nii aeglaselt liigub. Svenssoni häda oli see, et uisusuusa all pole pidamismääret, seega ta ei saanud vahelduvat sammu teha, vaid pidi paaristõugetega mäkke rühkima ja jäi konkurentidest pisut maha.