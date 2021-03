Jalgpall Tanel Kiik kommenteeris alaealisega seksiskandaali kistud Getulio intervjuud: mul hakkas seda kuulates füüsiliselt halb Ohtuleht.ee , täna 09:42 Jaga: M

Tanel Kiik. Foto: Erki Pärnaku

Saates "Otse Postimehest" tunnistas Nõmme Kaljus tegutsev brasiillasest jalgpallitreener Fredo Getulio Aurelio, et ta oli tõepoolest kunagi seksuaalsuhtes alaealise neiuga, kes täna kannab Mia Belle Trisna nime. Samas leidis ta ennast kaitstes, et selles polnud midagi ebanormaalset. Sotsiaalmeedias kommenteeris seda tervise- ja tööminister Tanel Kiik, kes avaldas lootust, et lõpuks selgitatakse kogu tõde välja.