Endise Nõmme Kalju kapteni vastulause naiskonnale: mul on huvi seista õigluse eest, sest varem ei osanud ma seda teha  

Avaldame Prauni kirja täismahus ja muutmata kujul:

Lugupeetud Nõmme Kalju naiskond, olen Teie avalausega igati nõus – tõepoolest, ei saa mitte vaiki olla, kui näed, et tehakse liiga. Seetõttu soovin kirjutada vastuse Teie toetusavaldusele. Oma nime alt, avalikult, lootes, et seda lugedes Te suudate näha, et Teie treener ei ole see, kellele liiga tehakse, vaid kes on ise liiga teinud.

Meie treeneri Getulio Aurelio Fredo vastu on algatatud lubamatu laimukampaania. Ka meil on õigus avaldada arvamust oma treeneri kohta ja toetuseks. Ärakasutamist me kindlasti ei tolereeri, kuid Getuliot juba pikalt tundes julgeme väita, et tegu on ilmselge laimukampaaniaga, mille tegelikku eesmärki teab vaid peakorraldaja ise.

Loomulikult on Teil õigus avaldada arvamust ja toetust, aga siinkohal tahaksin aidata Teil oma arvamust kujundada ja aru saada, kes üldse on Teie treener Getulio Aurelio Fredo. Ärakasutamist Te ei tolereeri, aga alaealiste tüdrukutega manipuleerimist ja seksuaalsuhteid? Kas see mitte ka ei liigitu ärakasutamise alla? Eesmärgist võiks aru saada igaüks, aga kui Teie ei saa, siis mul pole probleemi selgitada, aga ma peaks õigemaks kasutaks siinkohal laimukampaania peakorraldaja asemel sõna ohver. Ohvri eesmärk on tõsta ühiskonnas teadlikkust, et sellised asjad toimuvad ja neid ei tohi maha vaikida, neid ei tohi õigustada. Teie treener tunnistas, et ta on olnud seksuaalsuhetes alaealiste tüdrukutega. Sellist asja pole võimalik õigustada, see on haige ja ebaeetiline.

Getulio on meie jalgpallikarjääris ning ka elus väga suurt rolli mänginud. Ta on meid alati toetanud, olnud mingitel momentidel justkui isa, peamiselt aga lihtsalt hea sõber. Nõudlik on ta ka. Teda on raske nimetada lihtsalt treeneriks — Getulio on treener suure algustähega. Jah, kindlasti avatum kui tüüpiline eestlane, aeg-ajalt ka üliemotsionaalne, kuid kas jalgpall ise pole juba emotsioonidest laetud mäng?

Olen nõus. Getulio on treener, kes muutub oma mängijate jaoks ajaga väga tähtsaks ja rolli mängivaks. Ka minu elus on ta olnud väga oluline inimene. Siinkohal aga tekib küsimus – kas üks treener peab olema mängijatele nagu isa? Nagu lihtsalt hea sõber? Vastused on kindlasti erinevad, aga minu hinnangul mitte. Küll aga mitte keegi meist ei ole üdini hea või halb. Aga paraku on elus nii, et inimesed, keda me oleme harjunud nägema heast küljest suudavad teha ka väga halbu asju. Me ei saa seista kõrval ja öelda, et kui see ei ole minuga juhtunud, siis see ei puuduta mind.