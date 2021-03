Sass Henno: kuidas see võimalik on, et treener, kes on aastaid alaealisi seksuaalselt ära kasutanud, saab naiskonnalt ülistuskirja? 

1. See õudus on võimalik, sest tavainimestena ei julge me jätistele vastu hakata. Nagu väiksena lasime endale haiget teha, sest uskusime autoriteedi juttu, et oleme selle ära teeninud. Nagu väiksena vaatasime pealt, kui kedagi katki tehti, sest vähemalt see polnud meie. Nagu ajaloos oleme kogu rahvana lasknud end lihtsalt ära lollitada, vallutada ja alandada. Kuid kui kaua veel?

2. See õudus on võimalik, sest me ei kasuta sõna „vägistamine" suhete kohta, mida toimepanija nimetab nii tihti helluseks või armastuseks, aga mille tulemusena ohvrid on üritanud rääkida, üritanud abi saada, üritanud ka enesetappu. See ei ole armastus, kui üks osapool on laps, kes ei pea iial suutma öelda „EI" inimesele, kes on pika töötlemise tulemusena ta usalduse välja kavaldanud. See pole armastus, kus ühel on tore ja teine selle armastuse pärast ka aastaid hiljem end rõvedalt tunneb.

3. See õudus on võimalik, sest me ei mõista, et kui see pervert MEID ei vägistanud, siis ta ei teinud seda ka kellelegi teisele. Kas kurjategija on süüdi alles siis, kui ta on jõudnud kõiki rünnata? Või piisab ühest? Miks me ei mõtle nii lastevastaste seksuaalkuritegude puhul?

4. See õudus on võimalik, sest me ei mõista, et kannatanute aju reageerib tugevama rünnakule alateadlikult sel viisil, mis hoiab ära nende jaoks suurema kahju. Suurema valu. Suurema vägivalla. Just seepärast on tuhanded ohvrid end lasknud aastaid rüvetada, väärkohelda ja alandada enne, kui lõpuks satub hinge üks julgustav säde, mis paneb sinna aastatega kogunenud ebaõigluse plahvatama. See on võimalik, kui toimepanija võimuses on hävitada ohvri maine, eluisu, karjäär.

5. See õudus on võimalik, sest justkui tundub, et me kardame, et kaitstes nõrgemat, süüdistatakse meid laimus, valetamises ja omakasus ning asutakse kaitsma hoopis karistamatustunnet nautivat seksuaalkurjategijat. Me kardame, sest usume, et toimepanijal on võim, advokaadid ja tema poolt saab väänata mis tahes seaduse. Aga me ei saa aru, et ainult me kõik koos saame neilt selle võimu ära võtta.

6. See õudus on ka võimalik, sest kui lapse kehalise puutumatuse piir on ükskord lõhutud nii, et keegi ei sekku, on seda edaspidi järjest lihtsam kõikvõimalikel pervertidel lõhkuda, ületada, rüvetada. Seda kõike kahepoolseks nõusolekuks ja armastuseks nimetada on vale. Aga lihtne. Kumma me valime? Tõe või selle tee, mis on lihtne?

7. See õudus on võimalik, sest pedofiilide grooming ehk ohvrit peibutav allutamistaktika on sageli pikaajaline, meisterlikult manipuleeriv ja psühholoogiliselt siduv. Ja nii juhtubki, et väheste kogemustega lapse ettevalmistamine ärakasutamiseks kestab niikaua, kui laps ei usu, et tal üldse enam oma keha kaitsev „EI-õigus“ kuskil hingesopis olemas on. Ja siis määgivad emmed ja issid kommentaarides lambakarjana, kuidas laps oli ise süüdi ja tahtis. Võigas.