Nõmme Kalju fännirühmitus kaalub klubi toetamise lõpetamist 

Toimetas Kaspar Koort , täna 16:46

Kui selgub, et Nõmme Kalju on antud juhtumis teadlikult vassinud, võib juhtuda, et edaspidi peab klubi tribüünidele fännide asemele paigutama mannekeenid, nagu juhtus – siis küll teistele asjaoludel – mullusel koroonasuvel. Foto: Stanislav Moškov

Nõmma Kalju jalgpalliklubi fännirühmitus Roosad Pantrid andis sotsiaalmeediasse postitatud pöördumises mõista, et kui peaks selguma, et klubi on teadlikult maha vaikunud või kinni mätsinud alaealise naisjalgpalluriga seksuaalsuhtes olnud treeneri juhtumit, on neil väga keeruline leida motivatsiooni jätkamaks klubi ja meeskonna toetajana.