Antidopingu juhatuse liige Nabiga kohtusse minekust: selle asemel, et oma puhtust tõestada, tullakse sõnumitooja kallale 

Nabi etteheited on järgnevad. Ta leiab, et EADSE ja EAD rikkusid WADA koodeksit, sest ei andnud talle võimalust seletuste andmiseks ei enne ega peatselt pärast esialgse võistluskeelu määramist. Vahetut ärakuulamist ei ole siiani võimalikuks peetud. Samuti varjavad EAD ja EADSE Nabi sõnul esialgse võistluskeelu määramise menetluse materjale.

Nabi hinnangul on tema süüdimõistmisel ja karistamisel rakendatud selgelt ennatlikke ja ebaproportsionaalseid meetmeid ning palub kohtult nende tühistamist. Samuti rõhutab 35-aastane sportlane, et kohaldatud keeld piirab otsustaval määral tema õigusi treenida ja võistelda ehk valmistuda tänavu suvel toimuvateks Tokyo olümpiamängudeks.

"Arvame, et tegime kõik õigesti," sõnas Vallimäe. "Olen natuke mures, et asi liigub vales suunas. Selle asemel, et oma puhtust tõestada, tullakse sõnumitooja kallale. See filosoofia tekitab muret, aga sisu ei oska praegu kommenteerida."