MM-karjääri lõpetanud Leok tõestas Itaalia meistrivõistlustel, et klass on jääv 

Päeva lõpetas superfinaal, kus starti pääsesid MX1 ja MX2 klasside 20 parimat. Kuna MX2 klassi sõitjad said enne stardikohta valida, siis ei olnud Leoki stardikoht sõiduks just kõige parem ja see andis ka sõidu alguses tunda.