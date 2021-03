GETULIO AURELIO FREDO ÕHTULEHELE: suhe oli avalik ja keegi ei teinud sellest probleemi 

Eesti jalgpallis lahvatas viimastel päevadel skandaal, mille keskmes on alates 2007. aastast siinmail tegutsenud Brasiilia päritolu peatreener Getulio Aurelio Fredo. Kui Trisna sõnul olid nad aastate eest pikas suhtes, siis Nõmme Kalju endine mängija Birgit Tikk väitis, et mees tegi talle sobimatuid lähenemiskaitseid. „See on häbematu vale, sest Tikk unustas mainida, et politsei uuris tema valet ja leidis, et ta valetas. Seega on tema niinimetatud juhtumi kajastamine tõde ja tegelikkust moonutav vale. Kurb on see, et laim avaldati enne meilt sisulise kommentaari saamist,“ rääkis 66aastane Getulio oma advokaadi Robert Sarve vahendusel.