Suurest festivalist eemale jäävad ratsutamissõbrad võivad lohutuseks sõnnikulõhnalist küünalt nuusutada 

Nimelt on Betfairi kihlveokontorist võimalik hankida spetsiaalne küünal, mis levitab põledes hobusesõnniku aroomi. Veelgi enam, küünlad on valmistatud kihilisel põhimõttel, ehk lisaks sõnnikule võib vahepeal haista ka peekonivõileiva, tumeda õlle, sadulanaha ja rohu lõhna – täpselt nagu tribüünil võiduajamist jälgides!

Veganitelegi sobivad sojavahast küünlad põlevad ja levitavad oma lõhnu tubli 50 tundi. Need disaininud Neil Molloy nentis, et kui talle selline pakkumine tehti, oli ta pehmelt öeldes üllatunud, sest ei juhtu just sageli, et tal palutakse teha küünal, mille aroomibukett ulatub võileivast sõnnikuni.