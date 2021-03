VIDEO | Kohtunik soristas enne mängu algust püksi, nii et silm ka ei pilkunud 

Video püksi pissivast vilemehest on muutunud Brasiilias ja mujalgi lausa viraalseks ning irvhambad ilguvad juhtunu üle mõnuga. Samas on ka neid, kes talle kaasa tunnevad, näiteks spordireporter Edson Junior avaldas sotsiaalmeedias arvamust, et terve poolaja märgade pükstega väljakul ringi lippamine võis olla kohtuniku jaoks üpriski keeruline väljakutse.