PALJU ÕNNE! Frank Liivak sõuab abieluranda 

24-aastane Liivak mängis kolmel eelneval hooajal FC Floras, praeguse seisuga on tema arvel Premium liigas 91 mängu ja 27 väravat.

Eelnevalt mängis Liivak Hollandi (Almere City FC), Itaalia (SSC Napoli), Hispaania (Alcobendas Sport) ning Bosnia ja Hertsegoviina (FK Sarajevo) klubides. Eesti koondises on Liivaku nimel 24 ametlikku maavõistlust ja 3 väravat.

"Tundsin, et FC Floras sai aeg minu jaoks otsa, vajasin õhkkonna muutust ja värsket energiat. Arvan, et FCI Levadia on Eestis jätkamiseks õige koht kuna siinne õhkkond, emotsionaalsus ja võitlusvaim sobivad mulle rohkem," ütles Liivak.