Allar Levandi: Paf lõpetab sponsorlepingu Nõmme Kaljuga 

"Seoses eelmisel nädalal avalikuks tulnud juhtumiga Nõmme Kalju jalgpalliklubis oleme otsustanud lõpetada sponsorlepingu klubiga," on kirjas ettevõtte pressiteates. "Sponsorina seisame vastutustundlike käitumistavade ja eetika eest spordis ja ootame sama ka meie partneritelt. Antud juhtum on väga tõsine ja häiriv ning seda peavad lõpuni uurima vastavad ametkonnad. Treeneri käitumine ei olnud aktsepteeritav ning ei sobi meie ühiskonda. Meie poolt on antud sponsorleping lõpetatud ja me ei soovi olla kubiga rohkem seotud."